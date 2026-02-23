ALTRO TASSO UCCISO DALLE AUTO, NEL FINE SETTIMANA È STATA UNA VERA MATTANZA



Quasi una mattanza registrata in due fine settimana per i tassi del nostro Comune. Anche stamattina un tasso investito nella zona di Scapriano, di quasi 20Kg. Nella giornata di ieri, altri due decessi, con il recupero di ulteriori 2 carcasse in viale Bovio e San Nicolò a Tordino. Il Vice Commissario Vincenzo Calvarese ha disposto nuovamente i recuperi, per il tramite del Servizio Sanitario della Asl. La raccomandazione a tutti gli utenti della strada, vista la situazione, si fa più forte con l’invito alla cittadinanza di moderare la velocità e prestare massima attenzione durante la marcia. I tassi in questo periodo si stanno riducendo e stanno pagando un prezzo davvero alto a causa degli investimenti. Sono animali protetti e deve essere garantita la loro sopravvivenza.