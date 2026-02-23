TRAGEDIA AL CEPPO, BOSCAIOLO 54ENNE MUORE TRAVOLTO DA UN TRONCO



Tragedia sul lavoto nei boschi della zona del Ceppo, a Pietralta. Colpito fatalmente da un tronco che gli è improvvisamente caduto addosso ha perso la vita Eugenio Marchetti, 54 anni, boscaiolo residente a Pietralta, con la moglie e due figli giovanissimi. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati l’elisoccorso decollato da Pescara e i Carabinieri. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

.