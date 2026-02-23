MORÌA DI PESCI SUL VOMANO, DOPO IL POTABILIZZATORE, IL RUZZO DENUNCIA "IMMISSIONI ANOMALE", GIÀ EFFETTUATI I PRELIEVI DAII CARABINIERI DEL NOE, SI CERCANO LE CAUSE







Moria di pesci è stata segnalata lungo il fiume Vomano, nel tratto a valle del potabilizzatore di Montorio al Vomano (località Leognano). A denunciare l’episodio una serie di lettori, mentre la Ruzzo Reti, che ha attivato le procedure di emergenza e informato le autorità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe), che hanno avviato gli accertamenti per individuare le cause dell’evento. L’acqua eventualmente destinata alla distribuzione potabile — sottoposta ai normali processi di trattamento e potabilizzazione — non presenta criticità ed è considerata sicura, ma le acque del corso fluviale non captate né trattate evidenzoano la presenza di un’immissione anomala che potrebbe aver provocato la moria della fauna ittica. Sono in corso campionamenti e analisi lungo il tratto interessato del fiume per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.