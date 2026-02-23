SI SPOSTA LA PENSILINA APPENA MESSA, COZZI: «COMUNE CONFUSO, LA MANO DESTRA NON SA QUELLO CHE FA LA SINISTRA»

«Un’assurdità amministrativa che i teramani dovranno pagare due volte». Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Cozzi, va all’attacco dell’amministrazione sul caso della pensilina intelligente del bus, installata pochi mesi fa in viale Crispi e già spostata nelle ultime ore, con nuovi lavori e danni alla strada appena rifatta. «È bene chiarirlo subito: la colpa non è delle Ferrovie – incalza Cozzi – ma del Comune. Qui la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Il progetto dell’area era noto da anni, si sapeva benissimo quale sarebbe stata la sistemazione definitiva, eppure qualcuno ha deciso lo stesso di piazzare lì la pensilina. Un errore macroscopico che ora pagano i cittadini». Il consigliere azzurro punta il dito anche contro la gestione delle opere pubbliche: «Dopo aver speso soldi per installarla, adesso se ne spendono altri per spostarla. E nel frattempo si demolisce di nuovo un manto stradale appena rifatto. È l’emblema dell’improvvisazione che governano questa città». Da qui l’affondo politico: «Teramo merita amministratori capaci, non decisioni scoordinate e contraddittorie. Qui siamo davanti all’ennesima prova di un Comune che non programma, non dialoga al proprio interno e scarica sui cittadini il costo dei propri errori». La vicenda della pensilina di viale Crispi diventa così, per l’opposizione, «il simbolo di una gestione confusa» delle opere urbane da parte dell’amministrazione.«Cercasi urgentemente qualcuno in grado di amministrare questa città»