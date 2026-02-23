UNIVERSITÀ / S'INAUGURA SOLENNEMENTE VENERDÌ L'ANNO ACCADEMICO

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 10.30 si terrà nell’Aula Magna “Benedetto Croce” dell’Università degli Studi di Teramo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. In una fase storica di incertezza e sfide globali senza precedenti, la cerimonia vedrà la presenza d’eccezione di Ambasciatori e Rettori di università estere come corale testimonianza di unità e cooperazione internazionale.

In linea con il nuovo modello di internazionalizzazione voluto dal Magnifico Rettore Christian Corsi, l’Università degli Studi di Teramo vuole così rinnovare il proprio impegno di istituzione culturale e accademica aperta al mondo, votata all’eccellenza nella formazione e nella ricerca e motore di cittadinanza consapevole e progresso civile.

Saranno ospiti della Cerimonia l’Ambasciatore del Brasile Renato Mosca de Souza, il Vice Ambasciatore di Germania Benjamin Hanna, l’Ambasciatrice di Slovacchia Karla Wursterova, l’Ambasciatrice del Libano Carla Jazzar, l’Ambasciatrice del Kosovo Nita Shala, l’Ambasciatore del Lussemburgo Christophe Schiltz, il Ministro Consigliere responsabile dell’istruzione dell’Ambasciata di Colombia Santiago Ávila Venegas, l’Ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede Iván Velásquez Gómez e l’Ambasciatrice del Venezuela María Elena Uzzo Giannattasio. Al fianco dei Rettori e delegati delle università italiane, saranno presenti rappresentanti dell’Università di Medicina di Tirana, dell’Università Aleksandër Moisiu di Durazzo, dell’Università “Luigj Gurakuqi” di Scutari, dell’Università “Haybusak” di Yerevan (Armenia) e dell’Università Federale di Minas Gerais (Brasile).

Dopo la sfilata del Corteo accademico, l’evento si aprirà con il discorso del Magnifico Rettore. Seguiranno gli interventi della rappresentante degli studenti Beatrice Anna Iachini e della rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca Giulia Benvenuto. Terrà la prolusione Pierfrancesco Rossi, professore di Diritto Internazionale sul tema “Diritto internazionale e crisi dell’ordine mondiale”.

La Cerimonia sarà impreziosita da una serie di interventi musicali. Sul palco dell’Aula Magna si esibirà la violinista Anastasiya Petryshak, tra le più raffinate interpreti e concertiste di fama internazionale. Ad accompagnarla al pianoforte sarà Maddalena Giacopuzzi. Condivideranno con loro il palco le musiciste kosovare Anda Krelani alla tromba e Ëmbla Dana al flauto accompagnate da Alma Haxhiu Halabaku al pianoforte.

La Cerimonia si concluderà con il solenne atto di inaugurazione del nuovo anno accademico da parte del Magnifico Rettore.