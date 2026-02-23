VIDEO/ PARCHEGGI IN CENTRO STORICO, COMUNE E COSTRUTTORI TERAMANI VERSO L'INTERSA PER LA CONVENZIONE: VIA ALL’ITER SPERIMENTALE PRIMA DELL’ESTATE

Passo avanti decisivo oggi in municipio per la riorganizzazione della sosta nel centro storico. Si è svolta infatti la riunione operativa tra Comune e società Costruttori Teramani — presente anche il legale Raffaele Pelillo — per definire la convenzione sugli abbonamenti agevolati nel parcheggio San Francesco e avviare formalmente l’iter per l’esame delle domande di parcheggio riservato ai residenti. Il percorso amministrativo potrebbe partire prima dell’estate, in via sperimentale per tre mesi. Al centro dell’incontro, le modalità con cui espletare e controllare le richieste già pervenute sia online sia in forma cartacea. Parallelamente si procederà al completamento definitivo dell’accordo con Costruttori Teramani sugli abbonamenti agevolati destinati ai residenti del centro. Sul fronte della convenzione con Costruttori Teramani, la stessa avrà luogo a breve in via sperimentale per tre mesi. La società applicherà uno sconto di circa 9 euro al mese sugli abbonamenti del parcheggio San Francesco. Considerato che risultano già circa 200 abbonamenti attivi, la riduzione tariffaria comporterebbe, a regime, una diminuzione di introiti stimata in oltre 20mila euro annui qualora i numeri non raggiungessero la soglia prevista. Per questo è stato inserito un meccanismo di indennizzo, quantificato in circa 10mila euro, che scatterà solo nel caso in cui il totale degli abbonamenti non consenta l’equilibrio economico dell’operazione.