AUTOPSIA SU DI BERARDO, NESSUN SEGNO DI INFARTO O TRAUMI: SI ATTENDONO GLI ESAMI

È stato eseguito nel pomeriggio, all’obitorio dell’ospedale Mazzini, il riscontro diagnostico sul corpo di Franco “Piero” Di Berardo, 55 anni, volto molto noto tra Giulianova e Teramo. L’esame autoptico è stato affidato all’anatomopatologo Davide Girolami, incaricato di accertare le cause della morte. L’autopsia – procedura medico-legale finalizzata a chiarire origine e modalità del decesso e a individuare eventuali patologie pregresse – non ha rilevato segni di infarto né lesioni traumatiche. Al momento, tuttavia, non è stato possibile determinare con precisione la causa della morte. Per un quadro completo sarà necessario attendere circa un mese, tempo tecnico per gli esiti degli accertamenti istologici e tossicologici, che potrebbero fornire elementi decisivi. Di Berardo era stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione di Giulianova, dove risiedeva e lavorava al bar Fortuna di viale Orsini. La notizia della scomparsa si era diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio tra amici, sportivi e numerosi allievi della palestra del Palaska, dove “Piero” operava come preparatore e istruttore di pugilato e arti marziali. Conosciuto per la disponibilità e l’impegno verso i giovani, aveva dedicato la propria vita allo sport, prima da atleta e poi da insegnante. Un punto di riferimento per generazioni di ragazzi, educati ai valori del rispetto e della lealtà, che gli avevano valso la stima dell’intera comunità. Resta forte il dolore tra familiari e conoscenti, mentre si attendono gli ulteriori accertamenti che potranno chiarire le cause di una morte improvvisa e, al momento, ancora senza spiegazione.