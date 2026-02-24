SI SVERSA LA SODA CAUSTICA, OPERAIO USTIONATO AL VOLTO



È rimasto ustionato al volto da una fuoriuscita di soda caustica. Tutto è successo in un attimo, nello stabilimento LFoundry di Avezzano, realtà di primo piano nella progettazione e produzione di semiconduttori, dove un operaio è stato raggiunto al volto dalla soda caustica. In base alle prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato durante le operazioni di scarico della sostanza chimica: una perdita improvvisa avrebbe provocato il contatto diretto del liquido corrosivo con il lavoratore dello stabilimento. Coinvolto anche il manovratore di un mezzo di trasporto, rimasto però illeso. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’operaio ferito prima del trasferimento in ospedale. Sono ora in corso gli accertamenti per definire con esattezza la dinamica e le cause della dispersione della soda caustica. L’azienda, insieme alle autorità competenti, sta collaborando alle verifiche per fare piena luce sull’accaduto.



foto Archivio