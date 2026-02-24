IN VENDITA LA GESTIONE DEL MARCONI, STORICO LIDO TORTORETANO



Sul lungomare di Tortoreto, dove l’estate ha la consistenza della sabbia fine e i ricordi si misurano in ombrelloni allineati, corre una voce che ha il sapore delle svolte: la gestione dello storico Lido Marconi sarebbe in vendita. Indiscrezioni insistenti parlano di una cifra attorno a 1,6 milioni di euro per assicurarsi le chiavi di uno degli stabilimenti più centrali e riconoscibili dell’intero fronte mare tortoretano. Per ora, nulla di ufficiale. Ma tanto basta perché, tra addetti ai lavori e habitué della prima fila, si riaccenda il gioco delle ipotesi. Il Marconi non è solo un tratto di spiaggia attrezzata: è un indirizzo, una consuetudine, un pezzo di geografia sentimentale che attraversa generazioni di bagnanti. Chi c’è cresciuto lo misura in ricordi; chi lo frequenta oggi, in servizi e posizione strategica, a due passi dal cuore pulsante del lungomare. Se la trattativa trovasse conferma, sarebbe una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni sulla costa nord abruzzese. Il valore attribuito riflette non solo la metratura e la centralità, ma anche il peso di un marchio locale sedimentato nel tempo. E apre scenari: continuità nella gestione, restyling, nuova offerta? In riva al mare, si sa, ogni passaggio di consegne è anche un passaggio di stagione.