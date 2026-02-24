ARRESTATO ISTRUTTORE DI PALESTRA: TRE MINORENNI VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE

Personale del G.A.V., Gruppo Antiviolenza della Procura di Pescara, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Pescara, nei confronti di un uomo maggiorenne, per il reato di violenza sessuale aggravata. Tre ragazzine costrette a subire atti sessuali durante lezioni in palestra La suddetta ordinanza cautelare – degli arresti domiciliari – giunge al termine di una attività di indagine, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara e svolta dal G.A.V. Gruppo Antiviolenza. Le indagini, partite dalla ricezione della denuncia dei genitori di una minorenne presso lo sportello del G.A.V – e consistite in numerose escussioni testimoniali, audizioni protette di minori, acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri – hanno permesso di ricostruire quanto sarebbe accaduto, negli ultimi anni, in una palestra in provincia di Pescara individuando anche ulteriori vittime minorenni oltre la denunciante. L’indagato, approfittando della sua attività di istruttore, avrebbe costretto, nel tempo, tre diverse minorenni, sue allieve, a subire ripetuti atti sessuali, nel corso delle lezioni.