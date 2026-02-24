VETRI CADONO DALLA STAZIONE DI PESCARA: PAURA MA NESSUN FERITO

Momenti di preoccupazione questa mattina alla stazione centrale di Pescara, dove alcuni vetri si sono staccati da un pannello di rivestimento situato all’ultimo piano dell’edificio, precipitando sul marciapiede a pochi metri dall’ingresso principale e in prossimità delle strisce pedonali. Per fortuna, al momento della caduta, nessuno stava transitando nell’area interessata e non si registrano feriti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. La zona è stata transennata e chiusa al passaggio, mentre i tecnici hanno provveduto alla rimozione dei frammenti e alla pulizia. Le operazioni hanno provocato disagi alla circolazione e rallentamenti nel traffico circostante. Secondo quanto comunicato dalla Direzione operativa stazioni di Rfi (Gruppo Fs), il distacco dei vetri sarebbe stato causato dall’escursione termica, che avrebbe determinato il rigonfiamento di alcune strutture secondarie della finestra fino alla rottura e alla caduta dei frammenti.