RICOSTRUZIONE, 155MILA EURO PER L’EDIFICIO ATER DI VIA COMO A MARTINSICURO

Disposto il trasferimento di 154.921,25 euro all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo per l’intervento di riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ERP n. 582, di proprietà Ater Teramo, in via Como a Martinsicuro. Le risorse consentono di raggiungere l’80% del finanziamento complessivo previsto, pari a 423.882,96 euro, in linea con lo stato di avanzamento dei lavori e con le procedure commissariali che mirano ad accelerare gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

“Puntiamo con decisione a restituire abitazioni sicure e moderne alla comunità di Martinsicuro. Gli interventi sull’edilizia residenziale pubblica sono una priorità perché incidono direttamente sulla qualità della vita delle famiglie e sulla stabilità sociale dei territori”, dichiara il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che ring explain ringrazia il presidente della Regione Marco Marsilio, l’Ufficio ricostruzione, l’Ater Teramo e il sindaco Massimo Vagnoni per la collaborazione.

Soddisfazione anche dal primo cittadino: “Desidero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questo progetto, a partire dal commissario Castelli per l’attenzione rivolta alla riqualificazione degli edifici residenziali nella nostra città. A breve diverse famiglie potranno finalmente rientrare nelle loro abitazioni”.

Il trasferimento delle risorse, sottolinea il presidente Ater Teramo Alfredo Grotta, rappresenta “un passaggio decisivo per proseguire, nel rispetto del cronoprogramma, l’intervento di miglioramento sismico dell’edificio Ater di via Como, sgomberato dopo il sisma. Si tratta di un’opera che incide direttamente sulla sicurezza strutturale e sulla possibilità di restituire alloggi sicuri alle famiglie coinvolte. L’obiettivo è trasformare rapidamente le risorse disponibili in lavori concreti e garantire il pieno avanzamento dell’intervento”.