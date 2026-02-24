MALORE IMPROVVISO, LA PROVINCIA DI TERAMO PIANGE IL 14ENNE MATTIA CENTORAME

Tragedia a Silvi, dove oggi un ragazzo di soli 14 anni, Mattia Centorame, è morto improvvisamente nella sua abitazione. Il giovane si trovava in casa con la madre quando ha accusato un malore improvviso. La donna ha immediatamente dato l’allarme, facendo intervenire i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza India del presidio locale e l’automedica partita da Atri. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso è stato constatato poco dopo. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la città, lasciando la comunità sgomenta. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, affidati ai social e al passaparola, da parte di amici, compagni di scuola e conoscenti. Mattia lascia la mamma Stefania, il papà Fabrizio, i fratelli Kristian e Nicholas e la sorella Giorgia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Sorrentini e Vallescura, in via Polacchi 18 a Silvi, aperta dalle 8 alle 20. I funerali si terranno giovedì 26 febbraio alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove la città si ritroverà per l’ultimo saluto.