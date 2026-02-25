PSYCOSÌ / LO SENTI ANCORA IL DESIDERIO?



La dittatura della quiete: perché abbiamo smesso di desiderare?

Esiste una stanchezza che non si cura con il sonno. È quella sensazione di essere finiti in una quiete stagnante: una palude fatta di impegni, scadenze e algoritmi che decidono per noi cosa guardare, cosa comprare e, alla fine, cosa sognare.

Ci hanno venduto la stabilità come il traguardo massimo, ma per molti è diventata una prigione silenziosa. Il profilo Psy di psycosí è dedicato al Desiderio..

James Hillman, ne Il codice dell’anima, scriveva che ognuno di noi nasce con una vocazione, un Daimon — quel "compagno invisibile" che custodisce il nostro disegno vitale. Il desiderio non è un capriccio infantile o un lusso per chi ha tempo da perdere; è il segnale che il Daimon è ancora vivo.

Ma cosa succede quando smettiamo di ascoltarlo? Lo ha spiegato il doc domenico de beradis.. "stare tranquilli" non è la soluzione, rischiamo di non accorgerci che quella tranquillità è acqua che ristagna.

Eccolo il paradosso del desiderio..

In un mondo che ci vuole performanti e prevedibili, desiderare qualcosa di "fuori tracciato" è un atto di ribellione. Il desiderio è scomodo. Agita le acque. Ci costringe a fare i conti con chi siamo davvero, oltre il ruolo che ricopriamo in ufficio o in famiglia.

Il profilo Psy del Desiderio nasce per questo: per smuovere il fondo della palude. Per ricordare che il destino non è qualcosa che subiamo, ma qualcosa che chiamiamo a gran voce ogni volta che abbiamo il coraggio di voler essere altro da ciò che "dovremmo" essere.

E tu? Preferisci una calma che soffoca o una tempesta che ti riporta a casa?