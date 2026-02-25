COMMERCIANTE TROVATO MORTO IN UN NEGOZIO DI VIA CAMPANA A TERAMO

Tragedia a Teramo, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno del proprio esercizio commerciale. Il corpo del commerciante, 50enne, Silvio Calvarese, è stato rinvenuto nel negozio “Root Office Informatica”, in via Campana. La scoperta; dopo la segnalazione di un passante, ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi accertamenti. Gli investigatori sono ora in attesa dell’arrivo del personale della Polizia Scientifica, chiamato a eseguire i rilievi tecnici necessari per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non vengono escluse ipotesi e saranno gli esiti degli accertamenti a stabilire con precisione le cause della morte.