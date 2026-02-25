FOTO-VIDEO/ COMMERCIANTE TROVATO MORTO IN UN NEGOZIO DI VIA CAMPANA A TERAMO

Tragedia a Teramo, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno del proprio esercizio commerciale. Il corpo del commerciante, 52enne, Silvio Calvarese, separato e padre di un bambino di 10'anni, è stato rinvenuto nel negozio “Root Office Informatica”, in via Campana. La scoperta, dopo la segnalazione di un passante, ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi accertamenti. Gli investigatori sono ora in attesa dell’arrivo del personale della Polizia Scientifica, chiamato a eseguire i rilievi tecnici necessari per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non vengono escluse ipotesi e saranno gli esiti degli accertamenti a stabilire con precisione le cause della morte. Sembra che spesso, per terminare i lavori, si trattenesse a dormire in negozio.