VIDEO-FOTO/ COMMERCIANTE TROVATO MORTO NEL NEGOZIO A TERAMO: APERTA INCHIESTA SUL DECESSO DI SILVIO CALVARESE, AL VAGLIO VARIE IPOTESI

Tragedia questa mattina a Teramo, dove un uomo di 52 anni, Silvio Calvarese, è stato trovato senza vita all’interno del proprio esercizio commerciale, il negozio “Root Office Informatica” di via Campana. Il locale era chiuso a chiave dall’interno e il corpo dell’uomo giaceva riverso a terra. A fare la scoperta sarebbe stato un passante, che ha dato l’allarme facendo intervenire sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del commerciante. Le cause della morte restano al momento da accertare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un malore improvviso, forse un infarto, ma non si escludono altre possibilità. La Procura ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del 52enne, che sarà eseguita nei prossimi giorni. L'uomo, separato e padre di una bambina di 10 anni, si tratteneva spesso nel locale anche durante la notte per completare il lavoro, aveva anche dei precedenti. Ieri pomeriggio aveva partecipato al funerale del suo caro amico Piero di Berardo, morto per un malore nei giorni scorsi, al quale era legato da un'antica amicizia. Era fratello di Mariella che ha un centro estetico alla Gammarana. Sarà l’esito degli esami medico-legali e delle indagini a stabilire con precisione che cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.