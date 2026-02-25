I LETTORI CI SCRIVONO/ I RESIDENTI CHIEDONO IL RIPRISTINO DEI PALETTI DI SICUREZZA PEDONALE IN VIALE BOVIO

Buongiorno, con la presente desidero esporre una segnalazione già più volte inoltrata all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore Sbraccia, ma che a tutt’oggi non ha ancora trovato soluzione. In viale Bovio, prima degli ultimi lavori di asfaltatura, erano presenti alcuni paletti dissuasori nella parte finale del marciapiede, lato ufficio postale. Tali paletti garantivano un minimo di sicurezza per i pedoni che, dalle scalette di via Turati, si immettono sul viale. Da oltre un anno, purtroppo, questi dissuasori sono stati rimossi. La conseguenza è che le auto parcheggiano quasi a ridosso del muro del vecchio serbatoio del Ruzzo, ostruendo di fatto il passaggio pedonale. Anziani, bambini e persone con difficoltà motorie sono quindi costretti a transitare praticamente sulla carreggiata stradale, con evidenti rischi per la sicurezza. È possibile che, nonostante le ripetute segnalazioni, da oltre un anno non si riesca a ripristinare quattro semplici paletti? L’assessore Sbraccia, più volte interpellato, ha riferito di presunti problemi con gli uffici competenti. Ci si chiede allora se il Comune sia davvero in difficoltà anche su interventi minimi di questo tipo, e cosa potrebbe accadere di fronte a situazioni ben più gravi.

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti.