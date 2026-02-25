VIDEO - FOTO/ TROVATO ORDIGNO BELLICO INESPLOSO NELLA VECCHIA SCUOLA

Un ordigno bellico inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato trovato questa mattina a Sant’Atto, nei pressi di quella che era un tempo la scuola elementare. A rinvenire l’ordigno, sono stati gli operai di un’ impresa che stava effettuando lavori di scavo per il Ruzzo. La zona è stata messa in sicurezza ed interdetta alla circolazione dai carabinieri e i vigili del fuoco. Sul posto gli artificieri arrivati da Chieti per disinnescasre l'ordigno e rimuoverlo che di trova non distante da appartamenti e condomini e piuttosto in profondità, portato in quel luogo con la terra da riporto servita tanti anni fa per costruire le abitazioni.



