TERAMO, PATROCINIO E AUDITORIUM GRATUITO AL “1° FESTIVAL DIATONICA & FOLK”



La Giunta comunale, con deliberazione n. 52 del 20 febbraio 2026, ha concesso il patrocinio del Comune di Teramo e l’utilizzo gratuito dell’Auditorium del Parco della Scienza all’A.M.I.SA.D. APS (Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici) per l’iniziativa “1° Festival Diatonica & Folk – Concorso di Organetto e di Fisarmonica Diatonica”.

L’evento è in programma domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 20, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione. La manifestazione punta a valorizzare la tradizione musicale legata agli strumenti diatonici e a promuovere la conoscenza dell’organetto attraverso un concorso suddiviso in quattro sezioni: Organetto, Fisarmonica Diatonica, Fisarmonica Diatonica Plus e Over50, con categorie articolate anche in base all’età dei partecipanti. Dopo la conferma delle iscrizioni, le audizioni prenderanno il via dalle 9:30 e proseguiranno fino al pomeriggio; in serata sono previste graduatorie e premiazioni, con proclamazione dei migliori concorrenti di sezione.

La delibera stabilisce che la concessione comprende anche l’autorizzazione all’uso del logo del Comune, a condizione che nei materiali promozionali venga evidenziata la compartecipazione dell’ente. L’onere per l’amministrazione è quantificato nel mancato incasso della tariffa ordinaria per l’utilizzo della struttura, pari a 500 euro.

La Giunta ha inoltre chiarito che l’organizzazione dell’iniziativa resta in capo all’associazione, chiamata a garantire tutti gli adempimenti tecnici e operativi, le autorizzazioni previste, gli eventuali oneri SIAE e contributivi, oltre alle coperture assicurative necessarie, sollevando il Comune da responsabilità per danni a persone o cose. La delibera, infine, è stata dichiarata immediatamente eseguibile vista l’imminenza dell’appuntamento.