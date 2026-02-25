TORTORETO / PER LA VILLA ROMANA UN PARCO ARCHEOLOGICO DA 4,6 MILIONI



Ieri mattina il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani hanno accolto con piacere il Soprintendente ABAP Dott. Massimo Sericola e la Funzionaria Archeologa Dott.ssa Gilda Assenti per un sopralluogo presso la Villa Romana “Le Muracche”, che nei prossimi mesi sarà oggetto di un importante intervento di recupero, restauro e valorizzazione.

Il progetto, già finanziato dal Ministero della Cultura con 2 milioni di euro e dalla Regione Abruzzo, grazie all'interessamento della Giunta Marsilio, con ulteriori 2,6 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021/2027, darà vita a un parco archeologico moderno, pienamente accessibile, articolato in due lotti pensati per garantire l’ingresso e la fruizione anche alle persone con disabilità, fino all’interno della Villa stessa.

I lavori, curati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, comprenderanno espropri, nuovi scavi e restauri specialistici che consentiranno di restituire alla comunità e ai visitatori un sito di straordinario valore storico e culturale.

Nelle prossime settimane la Soprintendenza presenterà ufficialmente il progetto alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa, occasione nella quale saranno illustrati in dettaglio i contenuti dell’intervento e i benefici attesi per il territorio.

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto esprime un sentito ringraziamento al Soprintendente Sericola e a tutto il personale SABAP per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, nella convinzione che il recupero della Villa Romana “Le Muracche” rappresenti un passo decisivo verso una nuova valorizzazione del nostro patrimonio archeologico e turistico.