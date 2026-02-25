FOTO/ MURO PERICOLANTE A COLLEMINUCCIO, I RESIDENTI LANCIANO L’ALLARME: “QUI RISCHIAMO LA STRAGE”

Una denuncia accorata arriva dai residenti di Colleminuccio, frazione del comune di Teramo, che segnalano una situazione ritenuta estremamente pericolosa lungo la strada che conduce alla piazzetta sul lato della chiesa. Al centro delle preoccupazioni c’è un muro di sostegno in condizioni precarie, situato in una strettoia quotidianamente attraversata dal traffico locale, compreso il pullman di linea della società Ripani. «I miei paesani vedono e protestano per i cartelli, ma non vedono questo muro di sostegno sito prima di arrivare alla piazzetta lato chiesa», scrive un residente nella segnalazione, evidenziando come l’attenzione pubblica si concentri su altri problemi mentre la criticità strutturale resterebbe ignorata. Il tratto in questione è particolarmente delicato: la carreggiata si restringe e i mezzi pesanti, tra cui gli autobus del trasporto pubblico, transitano a ridosso della struttura. «È situato in una strettoia trafficata anche dal pullman di linea Ripani. Se si ribalta — e poco ci manca — fa una strage», aggiunge il cittadino, paventando il rischio di un crollo improvviso con conseguenze potenzialmente gravi per automobilisti, passeggeri e pedoni. I residenti chiedono un sopralluogo urgente da parte degli enti competenti e interventi di messa in sicurezza prima che la situazione degeneri. L’auspicio è che la segnalazione venga raccolta dall’amministrazione comunale e dagli uffici tecnici per verificare lo stato del muro e valutare eventuali lavori di consolidamento o ripristino. La comunità locale, intanto, sollecita maggiore attenzione alle criticità infrastrutturali delle frazioni, spesso meno visibili rispetto al centro urbano ma non per questo meno esposte a rischi. «Qui passano tutti i giorni persone e mezzi pubblici — sottolineano — non possiamo aspettare che succeda qualcosa per intervenire».