UOMO PERDE LA CASA E TENTA IL SUICIDIO: RICOVERATO, CERCA UN ALLOGGIO PER RIPARTIRE

Un uomo di 48 anni è ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Giulianova dopo aver tentato il suicidio in seguito alla perdita dell’alloggio. Da anni residente ad Alba Adriatica, di origine marocchina, chiede ora un sostegno concreto che gli consenta di trovare una sistemazione stabile dove poter vivere una volta dimesso. La sua storia personale è segnata da un grave episodio di violenza avvenuto alcuni anni fa, quando venne brutalmente aggredito sotto la propria abitazione. Per quell’aggressione — che sul piano giudiziario approderà a breve in aula con due imputati — l’uomo ha riportato lesioni importanti: è stato sottoposto a sei interventi chirurgici e gli è stata riconosciuta un’invalidità del 50%, condizione che limita fortemente le possibilità lavorative. Negli ultimi mesi la situazione economica è ulteriormente peggiorata fino allo sfratto. La perdita della casa avrebbe aggravato un quadro depressivo già presente, sfociato nel gesto autolesivo che ha reso necessario il ricovero. Attraverso i servizi sociali, l'uomo spera ora di ottenere un alloggio o una soluzione abitativa temporanea, ma al momento non sono emersi percorsi concreti in grado di rispondere all’emergenza.