CASTEL CASTAGNA E' TRA I BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

Castel Castagna entra ufficialmente nella rete dei Borghi Autentici d’Italia. Dopo un lungo percorso amministrativo e istituzionale, il piccolo centro teramano ottiene il riconoscimento che lo inserisce tra i comuni impegnati in un modello di sviluppo territoriale fondato sulla valorizzazione dell’identità locale, del patrimonio culturale e della qualità della vita. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi, accolta con soddisfazione dall’amministrazione comunale. «In questi giorni abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale che il nostro Comune, Castel Castagna, è entrato a far parte dei Borghi Autentici d’Italia – dichiara la sindaca Rosanna De Antoniis –. Per noi è motivo di grande orgoglio. Castel Castagna, grazie alle sue bellezze paesaggistiche, monumentali e culturali e alle grandi tradizioni che custodisce, meritava questo riconoscimento». L’ingresso nella rete rappresenta un passo significativo per il territorio, che da oggi potrà fregiarsi del titolo di Borgo Autentico d’Italia. Un marchio che identifica quei piccoli e medi comuni che scelgono di puntare su uno sviluppo sostenibile, rispettoso dei luoghi e delle comunità che li abitano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale. «Entrare a far parte dei Borghi Autentici d’Italia significa aderire a una rete che promuove un nuovo modello di crescita, attento all’identità e alle specificità locali – prosegue la sindaca –. Ringrazio la presidente Rosanna Mazzia per aver voluto Castel Castagna tra i Borghi Autentici d’Italia, certificando che i piccoli territori sono straordinari scrigni preziosi che vanno custoditi e valorizzati». Per Castel Castagna si apre ora una nuova fase, fatta di opportunità, progettualità condivise e iniziative mirate a rafforzare l’attrattività del territorio, mantenendo saldo il legame con la propria storia e le proprie radici.