Dopo le finestre accese al Delfico, con la scoperta degli occupanti abusivi, un altro edificio antico teramano, dismesso da tempo, all’improvviso si è “animato”. In circonvallazione, infatti, in una delle sedi dell’ex ospedale psichiatrico, pochi minuti fa un nostro lettore ha scattato questa foto, con una finestra illuminata. Pipistrelli anche stavolta? No, stavolta c’è la prova della presenza… visto che si affacciano.
LUCI ACCESE E INTRUSI ALLE FINESTRE DELL’EX MANICOMIO
Dopo le finestre accese al Delfico, con la scoperta degli occupanti abusivi, un altro edificio antico teramano, dismesso da tempo, all’improvviso si è “animato”. In circonvallazione, infatti, in una delle sedi dell’ex ospedale psichiatrico, pochi minuti fa un nostro lettore ha scattato questa foto, con una finestra illuminata. Pipistrelli anche stavolta? No, stavolta c’è la prova della presenza… visto che si affacciano.