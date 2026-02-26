«DAMMI 200 EURO O RACCONTO A TUTTI CHE SEI ANDATO CON UNA PROSTITUTA»



Aveva avuto un rapporto sessuale con una prostituta, ma mai avrebbe immaginato che quell’incontro, per lui, potesse essere l’inizio di un incubo. Qualche giorno dopo, infatti, il ragazzo aquilano protagonista di questa storia, raccontata oggi dal Messaggero, ha ricevuto la telefonata di una donna, che minacciava di “sputtanarlo”, rivelando quel suo incontro, se non avesse pagato 200 euro. A sostegno della minaccia, arrivarono anche le telefonate di un uomo, tanto che il giovane decise di pagare. All’incontro per la consegna del denaro, la donna non si accontenta dei 200 euro, ma pretende anche i gioielli che il ragazzo indossa. Spaventato, il ragazzo consegna tutto, ma poi va alla Polizia e denuncia tutto, facendo scattare un’indagine che ha portato alla condanna dei due ricattatori: cinque anni per estorsione aggravata.



FOTO: elaborazione AI - certastampa digital