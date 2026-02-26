TERME DI CARAMANICO, TRE CORDATE PER LA RIAPERTURA DOPO SEI ANNI

Dopo sei anni di chiusura seguiti al fallimento da 25 milioni del 2020, le terme di Caramanico tornano al centro di un possibile rilancio. Il complesso, abbandonato e in degrado, ha trascinato con sé l’economia locale: 25 negozi e 7 alberghi chiusi, centinaia di posti persi e il Comune finito in predissesto. Ora, con i valori d’asta scesi sotto i 4 milioni per il lotto principale, tre soggetti si contendono l’acquisto: Terme Inn Popoli (offerta da 1,2 milioni e piano da 5 milioni), l’Aca (fino a 2,5 milioni) e una cordata nazionale guidata da Torre Canne con investimenti fino a 15 milioni. Decisiva la gara ventennale per la concessione delle acque termali (scadenza 24 aprile): senza sorgenti gli stabilimenti non possono riaprire. Comune e associazioni chiedono che assegnazione delle acque e vendita degli immobili coincidano, per evitare ostacoli legali e consentire la rinascita del polo termale.