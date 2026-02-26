SILVIO CALVARESE TROVATO SENZA VITA, IL DECESSO RISALIREBBE A ORE PRIMA DEL RITROVAMENTO, DOMANI L'AUTOPSIA

Sarebbe morto già da diverse ore prima che il corpo venisse notato da un passante e segnalato alle autorità, cioè intorno alle 6 di ieri mattina. È quanto emerge dai primi accertamenti sul decesso di Silvio Calvarese, l’uomo trovato privo di vita nella mattinata di ieri nel suo negozio in via Campana. Una prima ispezione cadaverica ha escluso la presenza di segni evidenti di violenza sul corpo, orientando quindi le ipotesi investigative verso un possibile malore improvviso. Il pubblico ministero di turno, Monia Di Marco, ha disposto l’esame autoptico per chiarire con precisione le cause della morte. L’accertamento sarà eseguito domani dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra, che già ieri mattina aveva effettuato un primo esame esterno sulla salma, dal quale è emerso come il decesso possa risalire ad alcune ore prima della scoperta. Dopo i rilievi, il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Mazzini, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria fino al completamento degli accertamenti medico-legali. Gli investigatori proseguono comunque gli approfondimenti di rito per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e verificare ogni possibile elemento utile a chiarire il quadro della vicenda. Calvarese era molto conosciuto e apprezzato per il suo lavoro che svolgeva con molta professionalità. Il negozio, specializzato nella riparazione di computer ma anche nella vendita di pc, era sempre molto frequentato da tantissimi clienti alcuni dei quali provenienti anche da fuori città.