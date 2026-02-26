GLI EFFETTI DELLA GUERRA NUCLEARE, SABATO L’INTERESSANTE CONVEGNO DEL LIONS

La Sezione UNUCI di Teramo e il Lions Club Teramo annunciano il convegno dal titolo “Conseguenze della guerra nucleare sulla salute e sui servizi sanitari”, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 10:30 presso la sala convegni dell’Hotel Sporting Teramo.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento e riflessione su un tema di straordinaria attualità: l’impatto sanitario, sociale e organizzativo di un eventuale conflitto nucleare, alla luce delle valutazioni scientifiche e delle indicazioni contenute nella risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

A presiedere i lavori sarà il Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Federico Sepe.

La relazione introduttiva sarà affidata al dott. Michele Di Paolantonio, Presidente della Sezione Italiana dell’Associazione Internazionale Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare, organizzazione insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1985 per il suo impegno nella sensibilizzazione sui rischi umanitari e sanitari derivanti dall’uso delle armi nucleari.

Interverranno inoltre qualificati relatori del mondo scientifico e industriale: l’ing. Marco Airaghi; l’ing. Enrico Saggese; il prof. Mariano Bizzarri.

Nel corso dell’evento sarà presentata la ristampa del volume dedicato alla Risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sugli effetti della guerra nucleare, che verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti fino ad esaurimento delle copie disponibili.

L’iniziativa sarà arricchita dall’esposizione dei lavori degli studenti che hanno partecipato al concorso internazionale Lions Clubs International “Un Poster per la Pace”, promosso dai Lions, e dalla premiazione delle opere più meritevoli, a testimonianza dell’impegno delle nuove generazioni sui temi della pace e della cooperazione tra i popoli.

Contestualmente sarà avviata una raccolta fondi a favore dei bambini di Gaza e Ucraina, con il sostegno della Lions Clubs International Foundation (LCIF), per contribuire concretamente a interventi umanitari in contesti di guerra.

Il Presidente del Lions Club Teramo, Eugenio Galassi, ha dichiarato:

«In un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da tensioni e conflitti che coinvolgono diverse aree del mondo, riflettere sulle conseguenze della guerra nucleare ci riporta alla realtà dei fatti e alla necessità imprescindibile di costruire e difendere la pace. Iniziative come questa hanno il compito di informare, sensibilizzare e responsabilizzare le comunità, a partire dalle giovani generazioni».

Sarà possibile seguire il convegno anche in modalità teleconferenza.