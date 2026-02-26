DUE COLTELLI A SERRAMANICO SCOPERTI AI CONTROLLI: BLOCCATO UN UOMO AL TRIBUNALE DI TERAMO

Due coltelli a serramanico nascosti tra gli effetti personali di un uomo in procinto di entrare nel Palazzo di Giustizia di Teramo. È quanto emerso durante i consueti controlli di sicurezza all’ingresso del tribunale, svolti dagli agenti della Vigilantes Group, incaricati della tutela di magistrati, avvocati, dipendenti e cittadini che frequentano la struttura. Il personale di vigilanza ha individuato le lame nel corso delle verifiche di routine e ha immediatamente fermato la persona, impedendole l’accesso all’edificio. Sul posto sono stati subito allertati i Carabinieri, che hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti previsti dalla normativa. L’episodio, avvenuto nell’ambito delle ordinarie attività di controllo agli ingressi del tribunale, ha richiamato l’attenzione di alcune persone presenti, che hanno espresso apprezzamento nei confronti degli addetti alla sicurezza privata per la prontezza e la professionalità dimostrate. Un riconoscimento informale al lavoro quotidiano svolto per garantire condizioni di sicurezza all’interno del Palazzo di Giustizia.