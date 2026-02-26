GIURISTI, MAGISTRATI E ISTITUZIONI A CONFRONTO A TERAMO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Un confronto pubblico sui temi della riforma della giustizia e della separazione delle carriere dei magistrati. È quello in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 17.30 a Teramo, nella Sala Ipogea del sottopasso di Piazza Garibaldi, dove si terrà l’incontro dal titolo “Legge Nordio, referendum e separazione delle carriere”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e giudiziario. Interverranno il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, il procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno Umberto Gioele Monti, la magistrata contabile Elena Tomassini (componente del direttivo AMCC) e il magistrato ordinario Domenico Canosa (comitato direttivo ANM). A moderare il dibattito sarà l’avvocata Manola Di Pasquale. Le conclusioni saranno affidate a Guido Saraceni, professore di Filosofia del diritto, che affronterà i nodi culturali e giuridici legati al tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, al centro del dibattito nazionale sulla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e oggetto di iniziative referendarie. L’incontro, aperto al pubblico, si propone come momento di approfondimento e discussione su un tema che incide sull’assetto costituzionale della giurisdizione e sull’equilibrio tra accusa e difesa nel processo penale, con l’obiettivo di informare i cittadini e favorire una partecipazione consapevole al confronto in corso nel Paese.