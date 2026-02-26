COMMERCIALISTI, SI INSEDIA IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE DI TERAMO: VALCHERA PRESIDENTE

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Teramo, dando avvio al mandato quadriennale che punta a rafforzare il ruolo della professione nel sistema economico locale e a consolidare il dialogo con istituzioni e territorio. Alla presidenza è stato eletto Augusto Valchera, affiancato dal vicepresidente Massimo Settembrini, dalla segretaria Ada Pechini e dalla tesoriera Lucia Recchioni. La nuova governance ha indicato come linea guida la continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, valorizzando i risultati raggiunti e rafforzando il legame con la comunità professionale e con gli attori economici del territorio. Il Consiglio è completato dai consiglieri Lucia Zazzetta, Lorenzo De Luca, Bianca Barlafante, Massimo Felicioni, Massimo Ianni, Alfonso Di Sabatino Martina e Livia Mirenda. In sinergia opererà il Comitato Pari Opportunità, composto da Marina Di Cristofaro, Filomena Di Filippo e Flora Gabriella Puglielli, con Lucia Zazzetta delegata del Consiglio al raccordo tra i due organismi, con l’obiettivo di promuovere equità e inclusione nella categoria. Tra le priorità programmatiche indicate dal nuovo direttivo figurano il sostegno ai giovani professionisti, l’accompagnamento della categoria nelle trasformazioni normative e tecnologiche e il rafforzamento del ruolo dell’Ordine come interlocutore qualificato per lo sviluppo del territorio. «La pluralità di esperienze e competenze rappresenta il valore aggiunto della squadra», è stato sottolineato in occasione dell’insediamento, con l’intento di tradurre l’unità d’indirizzo in azioni concrete a tutela degli iscritti. Contestualmente si è insediato anche il Collegio sindacale, presieduto da Paolo Chiaffarelli, con i revisori effettivi Federico Iachini e Giulia Gasparroni e i supplenti Biagio Rignanese e Cinzia Cianchini, a garanzia della correttezza gestionale e della trasparenza dell’ente. Nel passaggio di consegne il nuovo Consiglio ha rivolto un ringraziamento al presidente uscente Maurizio Di Provvido e al precedente direttivo per l’impegno profuso in anni segnati da profonde riforme normative, riconoscendone l’eredità di serietà e dedizione. Un ringraziamento è stato espresso anche alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo, guidata da Alfonso Di Sabatino Martina, per il contributo alla crescita professionale della categoria. Con l’insediamento della nuova squadra l’Ordine entra ora nella piena operatività del mandato, con l’obiettivo di rappresentare e supportare con competenza tutti i professionisti della provincia di Teramo.