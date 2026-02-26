PROCESSIONARIE IN VIA BENEDETTO CROCE A VILLA MOSCA BASSA: INTERVENTO DEL VIGILE ECOLOGICO CALVARESE

Segnalata la presenza di processionarie in via Benedetto Croce, nella zona di Villa Mosca bassa. Sul posto è intervenuto il vigile ecologico Calvarese per le operazioni di bonifica e l’eliminazione del nido individuato su una pianta dell’area. L’intervento si è reso necessario per prevenire rischi alla salute pubblica, in particolare per bambini e animali domestici, che possono entrare in contatto con i peli urticanti dei bruchi. L’area è stata messa in sicurezza durante le operazioni. Si raccomanda ai residenti di evitare il contatto con eventuali esemplari e di segnalare tempestivamente altre presenze alle autorità competenti.