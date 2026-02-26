TRIBUNALE DI TERAMO, DECRETO INGIUNTIVO DA OLTRE 300MILA EURO CONTRO GRAN SASSO TERAMANO IN LIQUIDAZIONE

Il Tribunale ordinario di Teramo ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione, ordinando alla società di pagare oltre 300mila euro alla Marco Finori S.r.l. per crediti ritenuti certi, liquidi ed esigibili. Il provvedimento, firmato dal giudice Maria Laura Pasca e datato 26 febbraio 2026, accoglie il ricorso presentato dall’azienda creditrice e ingiunge alla parte debitrice il pagamento della somma di 301.643,92 euro, oltre agli interessi come da domanda. A carico della società in liquidazione anche le spese della procedura: 634 euro per anticipazioni e 4.394 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge. Il giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per la concessione del decreto, escludendo però la provvisoria esecutività per assenza di elementi concreti che dimostrino un grave pregiudizio dal ritardo. La Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione potrà proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto. In mancanza di pagamento o di impugnazione nel termine previsto, il provvedimento diventerà definitivo e si potrà procedere a esecuzione forzata.