CADE DALL’ULIVO MENTRE POTAVA: 79ENNE IN ELISOCCORSO CON TRAUMA CRANICO

Stava potando un ulivo quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. Protagonista dell’incidente un uomo di 79 anni, soccorso ad Atri dopo la caduta avvenuta in un terreno agricolo della zona. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito serie: i sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento in ospedale. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato classificato in codice rosso (codice 3) di rientro. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Atri per gli accertamenti del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.