SCHIANTO DI VIA DEL CASALE, IMPUTATO UBRIACO E POSITIVO A DROGHE: UDIENZA RINVIATA

È stato rinviato ad aprile il procedimento per l’omicidio stradale di Giuliana Di Egidio, la 67enne di Mosciano Sant’Angelo morta nel frontale del 16 dicembre 2024 a Giulianova. Alla guida dell’altra auto c’era un 50enne compaesano che, secondo gli accertamenti, aveva un tasso alcolemico oltre il doppio del limite ed era positivo a cocaina, oppiacei e cannabinoidi. L’impatto avvenne quando l’uomo, su una Volkswagen New Beetle, perse il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e travolgendo la Nissan Pixo della vittima, deceduta sul colpo. I figli si sono costituiti parte civile.