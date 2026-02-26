CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO APERTA DOMANI ALLE FAMIGLIE PER LA FESTA DEL CORPO

Domani, venerdì 27 febbraio, presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo, verrà celebrata per la prima volta a livello nazionale la Festa commemorativa della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Cerimonia in programma per l’87° anniversario della Fondazione del Corpo avrà come tema celebrativo “Li dove serve” e rappresenta un momento di partecipazione, costituendo anche l’occasione di incontro tra il personale dei Vigili del Fuoco e la comunità locale.

La celebrazione della ricorrenza, che avrà luogo nella sede centrale del Comando di via Diaz a Teramo, inizierà alle ore 9:00 con l’alzabandiera e l’onore ai caduti, cui seguirà una cerimonia alla quale prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose e i sindaci del territorio provinciale e si concluderà con la consegna di alcune onorificenze.

Al termine della cerimonia, alcune scolaresche del capoluogo e la cittadinanza potranno visitare l’esposizione di attrezzature e mezzi operativi ed assistere ad un saggio professionale eseguito dal personale operativo del Comando dei vigili del fuoco di Teramo.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, la caserma di via Diaz aprirà i cancelli a cittadini, bambini e famiglie, con l’iniziativa “CASERMA APERTA”, grazie alla collaborazione della sezione locale dell’Associazione Nazionale VV.F. e l’Associazione Grisù – Amici dei vigili del fuoco.