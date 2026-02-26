VIDEO - FOTO / ECCO STUDIHUB, 36 APPARTAMENTI, 111 POSTI LETTO PER GLI STUDENTI A DUE PASSI DALL'UNIVERSITÀ



Ha preso il via oggi, col primo degli open day, il progetto “StudiHub”, la nuova realtà di housing universitario a Teramo. Il primo dei tre appuntamenti è dedicato alla presentazione delle residenze situate di fronte al campus universitario di Coste Sant’Agostino, pensate per offrire agli studenti un ambiente accogliente e funzionale durante il percorso accademico. La struttura dispone di 36 appartamenti di nuova costruzione, dotati di tecnologie domotiche e realizzati secondo i più recenti standard antisismici. Complessivamente sono disponibili 111 posti letto, suddivisi tra camere singole e posti in camere doppie. Le residenze sono progettate per coniugare sicurezza, comfort e connettività ad alta velocità, con l’obiettivo di garantire spazi adatti allo studio e alla socialità. «Sono orgoglioso di vedere come questa realtà stia diventando un'opportunità per contribuire alla crescita della nostra città», commenta l’imprenditore Giampiero Ledda. L’offerta abitativa si distingue anche per l’attenzione all’accessibilità economica: StudiHub propone soluzioni abitative definite “high value for money”, con l’intento di sostenere le ambizioni degli studenti e favorire un’esperienza universitaria serena in un contesto giovane e internazionale. La posizione, a pochi passi dal campus, consente agli studenti di raggiungere facilmente le aule e i servizi universitari.

INFO: https://www.studihub.it/

