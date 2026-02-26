CONTROLLI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: DA LUNEDÌ VERIFICHE NEI COMUNI DELLA COSTA GESTITI DA "POLISERVICE"

Partirà da lunedì prossimo, a cominciare dai centri della costa, una serie di controlli mirati sulla raccolta differenziata nei comuni serviti da Poliservice. L’obiettivo è verificare il corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla frazione organica ma anche a plastica e carta, in vista dell’incremento di presenze legato alla stagione estiva. Le verifiche prenderanno il via da Martinsicuro, per poi proseguire ad Alba Adriatica e successivamente a Tortoreto. A effettuare i controlli sarà una task force dedicata: gli operatori passeranno al vaglio sacchi e mastelli esposti dagli utenti e, in caso di errori o conferimenti difformi rispetto alle regole della differenziata, applicheranno un “bollino triste” che segnalerà la non conformità. In questi casi il rifiuto non verrà ritirato. Oltre al mancato prelievo, per i comportamenti scorretti resta anche il rischio di sanzioni amministrative. «Questi controlli sono necessari soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva», sottolinea il presidente di Poliservice, Gabriele Di Natale, evidenziando come l’aumento dei flussi turistici renda ancora più importante mantenere elevata la qualità della raccolta differenziata nei comuni costieri.