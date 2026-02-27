RUZZO RETI, NASCE IL TAVOLO TECNICO PER LA SOCIETÀ MULTISERVIZI: CONVOCATO IL PRIMO INCONTRO

Ruzzo Reti avvia il percorso per la possibile costituzione di una società multiservizi a livello provinciale e istituisce un tavolo tecnico con funzioni istruttorie e consultive che coinvolgerà le principali società pubbliche del territorio. La decisione arriva a seguito della delibera dell’assemblea dei soci del 12 febbraio scorso, che ha dato mandato al consiglio di amministrazione di predisporre uno studio di fattibilità – sotto il profilo legislativo, tecnico ed economico-finanziario – sull’ipotesi di creare un soggetto unico in grado di integrare e gestire in modo coordinato il servizio idrico integrato, i servizi ambientali, la gestione dei rifiuti e del verde pubblico, oltre ad altri servizi di interesse generale su scala provinciale. Il tavolo tecnico sarà composto dai rappresentanti delle società pubbliche interessate, in particolare Teramo Ambiente, Poliservice e Mo.Te., con l’eventuale coinvolgimento di altre realtà territoriali. L’organismo avrà il compito di supportare il cda di Ruzzo Reti nella raccolta dei dati, nell’analisi comparata dei modelli organizzativi e nella valutazione degli impatti gestionali, economici e operativi delle diverse ipotesi in esame. Con la nomina formale dei componenti, la società ha invitato ciascun ente a partecipare alla prima seduta del comitato, che segnerà l’avvio operativo delle attività istruttorie. L’obiettivo dichiarato è verificare la fattibilità di un modello multiservizi provinciale capace di ottimizzare risorse, competenze e gestione dei servizi pubblici locali.