QUESTURA DI TERAMO, AL VIA I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO: LA SODDISFAZIONE DEL SAP

La segreteria provinciale del SAP di Teramo ha partecipato alla riunione convocata dal questore della Provincia di Teramo, Pasquale Sorgonà, alla presenza delle organizzazioni sindacali e dei responsabili della sicurezza sul lavoro. Nel corso dell’incontro è stata comunicata la data indicativa di avvio dei lavori di adeguamento sismico e di miglioramento dell’isolamento termico della questura di Teramo, previsti entro aprile 2026. Il SAP Teramo esprime soddisfazione e plaude all’Amministrazione per quello che definisce un importante risultato, frutto di anni di impegno finalizzati a garantire che la sede della questura raggiungesse standard adeguati di sicurezza sismica. Per lungo tempo, infatti, l’organizzazione sindacale ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul ritardo nell’attuazione degli interventi ritenuti necessari. Dal 2023 la segreteria provinciale SAP ha intrattenuto interlocuzioni con le principali autorità istituzionali, tra cui il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini e il senatore Guido Castelli, consegnando loro un dossier dettagliato sulla situazione della sede della questura, edificio strategico ma non conforme agli standard sismici richiesti e bisognoso di interventi già dal 2018. Il sindacato sottolinea di ritenere che la costante attività di sensibilizzazione abbia contribuito in modo significativo alla positiva evoluzione della vicenda, nell’interesse della collettività e del personale della Polizia di Stato. Il SAP Teramo vigilerà affinché l’esecuzione dei lavori non comporti interferenze eccessive sull’attività degli operatori e si impegnerà a proporre soluzioni utili a garantire un accesso agevole ai servizi da parte dell’utenza cittadina.