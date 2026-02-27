×

TERME DI CARAMANICO, LA CURATELA: “UN’OFFERTA GIÀ ARRIVATA, INTERESSE CRESCENTE PER LA RIAPERTURA”

termealte trattamento corpo fanghiProsegue il percorso per la riapertura delle Terme di Caramanico. La curatela del fallimento della Società delle Terme s.r.l., nell’ambito della procedura R.G.F. 65/2021 del Tribunale di Pescara, conferma l’esistenza di una prima offerta e registra con favore l’interesse crescente di soggetti pubblici e privati verso il rilancio del complesso termale.

In un comunicato firmato dai curatori Michele Pomponio e Carlo Del Torto, viene ribadita «l’intenzione di addivenire nel più breve tempo possibile alla riapertura delle Terme di Caramanico», attraverso la valorizzazione delle strutture e degli impianti legati alle attività turistico-terapeutiche.

La curatela prende atto anche della decisione di AreaCom di prorogare al 24 aprile la scadenza del bando per la concessione ventennale delle sorgenti termali, scelta che — viene sottolineato — mira a favorire la più ampia partecipazione di operatori interessati.

Pur nel rispetto dei vincoli procedurali, definiti «non derogabili», i curatori confermano di aver già ricevuto una proposta formale e auspicano che le ulteriori manifestazioni di interesse emerse pubblicamente possano tradursi rapidamente in offerte concrete. La curatela si dichiara quindi disponibile a valutare ogni nuova proposta che venga presentata secondo le modalità previste e che risulti economicamente congrua, con l’obiettivo prioritario della migliore soddisfazione dei creditori.

Il percorso di assegnazione e rilancio delle terme, asset strategico per il turismo e l’economia della valle dell’Orta, entra dunque in una fase ritenuta decisiva, con l’attesa di ulteriori offerte entro i termini del bando prorogato.