EMERGENZA IDRICA NEL TERAMANO, POSSIBILI INTERRUZIONI E CALI DI PRESSIONE IN PIÙ COMUNI

Possibili disagi idrici nella giornata di oggi, venerdì 27 febbraio, in diversi centri della provincia di Teramo a causa di nuove immissioni anomale rilevate all’impianto di potabilizzazione di Colle di Croce. L’episodio, già segnalato alle autorità competenti e attualmente in fase di accertamento, potrebbe determinare interruzioni del servizio e abbassamenti di pressione nella rete. Le criticità potrebbero interessare in particolare le frazioni di Castelnuovo Vomano (Castellalto), Pagliare (Morro d’Oro), Piane Vomano, Guardia Vomano e Colle Marino (Notaresco), oltre a Cologna Spiaggia nel comune di Roseto degli Abruzzi. Non si esclude, tuttavia, che i disservizi possano estendersi anche ad altri territori serviti dallo stesso sistema idrico. I tecnici della Ruzzo Reti sono già impegnati nelle verifiche e negli interventi necessari per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto e contenere i disagi per l’utenza. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, in base all’evoluzione della situazione e agli esiti degli accertamenti in corso.