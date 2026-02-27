TRAGEDIA SFIORATA A COSTE SANT’AGOSTINO: SCAVATORE SI RIBALTA

Tragedia sfiorata a Coste Sant’Agostino, di fronte all’Università, dove un piccolo escavatore, impegnato nello sbancamento di un tratto di terreno, si è all’improvviso inclinato, cadendo lungo la costa. Dal mezzo si è anche alzato un fumo denso, che ha fatto temere l’incendio. Fortuna ha voluto che il braccio meccanico bloccasse la caduta ed impedisse il ribaltamento successivo, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per l’operatore alla guida del mezzo. L’uomo, soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato poi trasferito al Mazzini per accertamenti.