MOSCIANO / IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi ieri sera sono stati approvati, con i voti della maggioranza, tutti gli atti costitutivi del Bilancio di previsione: dalle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2026 al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni degli Immobili 2026, dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), fino al Bilancio di previsione 2026–2028.

“Quello appena approvato è stato uno dei bilanci più complessi degli ultimi anni – ha dichiarato nel corso dell’Assise il Vice-Sindaco con delega al Bilancio, Mirko Rossi – a causa di un contesto di costante incertezza nel quale le amministrazioni locali sono chiamate a far fronte a costi crescenti derivanti da scelte indipendenti dalla loro volontà, ma che incidono concretamente sulla spesa corrente, pari a circa 7 milioni di euro, all’interno della quale diminuisce l’incidenza dei trasferimenti dello Stato al Comune. Basti pensare agli aumenti imposti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del comparto degli enti locali o delle cooperative sociali, che ha inciso significativamente, o alla crescita dei costi dell’energia che ha determinato un ulteriore incremento della spesa corrente: aumenti e nuove spese obbligatorie che complessivamente incidono per circa 500.000 euro, ma che non saranno fatti gravare sui cittadini tramite incrementi di tasse o tariffe”.

“Questa situazione – prosegue Rossi – ci ha portato a costruire un Bilancio 2026 improntato alla prudenza e alla responsabilità. Abbiamo assorbito gli aumenti, lavorato per non aumentare i costi a carico dei cittadini, mantenendo invariati i servizi, e allo stesso tempo non abbiamo rinunciato agli investimenti, scegliendo di puntare su quelli ritenuti più rilevanti per la collettività: dal settore sociale, per il quale sono stanziati circa 110.000 euro in più rispetto alla spesa storica, agli eventi e alle manifestazioni – molto apprezzati lo scorso anno – fino al potenziamento della videosorveglianza con l’installazione di 32 nuove telecamere e la realizzazione di una Sala di Controllo all’avanguardia. Tutti segnali di attenzione e vicinanza alla comunità”.

Sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 è intervenuto il Sindaco Giuliano Galiffi, illustrando priorità, interventi in via di conclusione e nuove opere in programmazione.

“Nel Piano delle Opere 2026 – spiega il Sindaco – è prevista la concretizzazione di una serie di interventi, tra i quali: la realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale; la riqualificazione e il potenziamento degli impianti del Circolo Tennis in via Togliatti; l’adeguamento antincendio della palestra polifunzionale di via Terracini; la sistemazione delle strutture orizzontali e della pavimentazione del Belvedere in Largo Savini; gli interventi di regimazione delle acque meteoriche nel territorio; la manutenzione del primo tratto della strada comunale Maggi, di prossima esecuzione, la manutenzione di via De Gasperi e quella di altri tratti di strade minori ammalorati”.

“Nel 2026 – prosegue Galiffi – si avvierà anche la progettazione la progettazione del nuovo assetto di piazza Saliceti e nuovi lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero e sugli impianti sportivi presenti sul territorio che saranno realizzati nel 2027. Nel 2028, infine, è previsto un secondo lotto di intervento sugli impianti del Circolo Tennis in via Togliatti. Come sempre, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 sarà oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione e potrà subire variazioni, qualora emergessero nuove necessità e opportunità, nell’esclusivo interesse della collettività”.