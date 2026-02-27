CIA, RINNOVATO IL DIRETTIVO L'AQUILA - TERAMO





Si è svolta presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia la IX Assemblea Elettiva Provinciale della CIA L’Aquila-Teramo, che ha rinnovato i propri organismi dirigenti e definito le priorità strategiche per il mandato 2026-2030, ponendo al centro del confronto il futuro del comparto agricolo e zootecnico del territorio.

L’Assemblea ha eletto alla guida dell’organizzazione provinciale Anna Maria Di Furia, chiamata a guidare la fase di programmazione del prossimo quadriennio. La nuova presidente succede a Roberto Battaglia, che ha guidato l’associazione nel precedente mandato con un percorso orientato al rafforzamento della rappresentanza agricola e al dialogo con le istituzioni.

“Proseguiamo un lavoro di continuità e innovazione”, ha dichiarato Di Furia, “L’agricoltura delle aree interne rappresenta un presidio fondamentale e la nostra priorità sarà sostenere le imprese, il ricambio generazionale e la sostenibilità economica e ambientale”.

Il comitato esecutivo risulta composto da: Laura Sette, Franco Fina, Giuseppe De Blasis, Giuseppe Vignale, Lorenzo Forcina, Francesca Nunziante, Anna Maria Di Furia, Roberto Battaglia, Federica D’Antonio, Alessandra Ventura e Luigi Di Andrea. Alcuni componenti provengono da associazioni di rappresentanza delle persone, rafforzando la vocazione partecipativa dell’organizzazione e la sua capacità di intercettare bisogni socialii.

Al centro del dibattito è emersa con forza la centralità delle aree interne dell’Appennino centrale, il contrasto all’abbandono agro-pastorale e la necessità di politiche strutturali a sostegno delle imprese agricole, del ricambio generazionale e della permanenza delle comunità nei territori montani. L’agricoltura viene riconosciuta come presidio multifunzionale: produzione di cibo, tutela del paesaggio e contributo alla coesione sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata al riconoscimento da parte della Food and Agriculture Organization of the United Nations del 2026 come “Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori e delle Donne Agricoltrici”. L’iniziativa dell’agenzia ONU richiama l’attenzione globale sul valore economico, ambientale e sociale della pastorizia e sul ruolo determinante delle donne nei sistemi agroalimentari. Le donne rappresentano una componente fondamentale della forza lavoro agricola mondiale ma continuano ad affrontare disparità nell’accesso alle risorse e alle opportunità. Promuoverne la partecipazione significa rafforzare l’intero sistema produttivo e favorire sviluppo sostenibile.

“Il richiamo della FAO al 2026”, ha sottolineato la presidente Di Furia, “evidenzia la necessità di valorizzare il contributo delle donne in agricoltura e di sostenere politiche che ne rafforzino autonomia e partecipazione. Le imprese femminili sono motori di innovazione e inclusione nelle aree rurali”.

Il confronto scientifico promosso dai docenti dell’Università degli Studi dell'Aquila e dell’Università degli Studi di Teramo ha evidenziato le ricadute dell’abbandono agro-pastorale sulla biodiversità, sulla salute del suolo e sulla tenuta socio-economica del territorio. La riduzione delle attività tradizionali comporta perdita di habitat e aumento dei rischi ambientali; al contempo, strategie integrate che uniscano innovazione e saperi locali possono generare opportunità di sviluppo.

L’Assemblea si è conclusa con l’impegno a rafforzare il ruolo della CIA L’Aquila-Teramo quale interlocutore attivo nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali nel mandato 2026-2030. L’organizzazione intende promuovere politiche che sostengano competitività delle imprese, accesso ai fondi e valorizzazione dei prodotti tipici. “Vogliamo costruire un’agenda condivisa”, ha concluso Di Furia, “che metta al centro persone, territorio e sostenibilità”.