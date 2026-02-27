MADRE NATURA COSTRETTA A CHIUDERE PER MANCANZA DI PARCHEGGI



Il locale Madre Natura è stato costretto a sospendere temporaneamente l’attività a seguito di un’ordinanza di chiusura per motivi amministrativi. Alla base del provvedimento vi sarebbe l’impossibilità di utilizzare i parcheggi multipiano adiacenti all’esercizio, una condizione che ha determinato il venir meno dei requisiti necessari all’apertura. A comunicarlo sono gli stessi gestori, che in una nota esprimono «grandissimo dispiacere» per la clientela e «profondo amareggiamento» per una situazione che — sottolineano — non dipende dalla loro volontà. «Abbiamo sempre cercato di gestire la nostra attività con professionalità e sacrificio», si legge nel messaggio diffuso al pubblico. Il problema, precisano, si sarebbe venuto a creare per cause esterne alla gestione del locale. Al momento non sono stati indicati tempi certi per la riapertura, ma i titolari assicurano che «a breve» verranno fornite nuove informazioni sugli sviluppi della vicenda. La chiusura rappresenta un disagio sia per i clienti abituali sia per l’attività commerciale, in attesa che la situazione amministrativa legata alla disponibilità dei parcheggi possa trovare una soluzione. Stasera era prevista una serata, che a questo punto è da considerarsi annullata.