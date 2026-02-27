INCIDENTE SUL PONTE DEL TORDINO TRA ROSETO E GIULIANOVA: DUE FERITI LIEVI E TRAFFICO IN TILT

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul ponte del fiume Tordino, nel tratto che collega Roseto degli Abruzzi a Giulianova. Lo schianto è avvenuto sulla carreggiata in direzione nord-sud, causando immediati rallentamenti e lunghe code. In un primo momento si era parlato di una persona ferita, ma gli aggiornamenti confermano che i coinvolti sono due, entrambi in condizioni lievi e classificati in codice verde. I sanitari del 118 di Giulianova, intervenuti con un’ambulanza, hanno prestato le cure direttamente sul posto: i feriti hanno infatti rifiutato il trasporto in ospedale dopo le medicazioni. Sul luogo dell’incidente sono presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica e nella gestione della viabilità. La circolazione sul ponte resta fortemente rallentata in entrambe le direzioni, con disagi estesi anche al senso opposto di marcia. A peggiorare la situazione contribuisce la presenza di nebbia nella zona. Si raccomanda massima prudenza alla guida e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della normale viabilità. Notizia in aggiornamento.