SILVIO CALVARESE E' STATO STRONCATO DA UN MALORE IMPROVVISO NEL SUO NEGOZIO, LO HA STABILITO L'AUTOPSIA, I FUNERALI DOMENICA

È stata una crisi cardiaca acuta, innescata da una gravissima insufficienza respiratoria sopraggiunta all’improvviso, a causare il decesso di Silvio Calvarese, commerciante 52enne rinvenuto senza vita due giorni fa all’interno del suo punto vendita di informatica in via Campana, a Teramo. L’autopsia ha stabilito che la morte risale con ogni probabilità alle prime ore del mattino, come era stato evidenziato subito dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L’uomo avrebbe trascorso la notte nel negozio come faceva spesso e non avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto: la crisi respiratoria che lo ha colpito sarebbe stata fulminante. Ulteriori accertamenti tossicologici sui campioni prelevati durante l’esame autoptico dovranno ora chiarire la natura della crisi e contribuire a spiegare le cause di questo decesso improvviso. La procura ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. I funerali si terranno domenica alle 10 nella chiesa di Colleatterrato.