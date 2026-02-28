REFERENDUM GIUSTIZIA, CONFRONTO PUBBLICO A TERAMO TRA SÌ E NO

Un momento di approfondimento e confronto pubblico sul referendum in materia di giustizia. Si terrà venerdì 7 marzo alle ore 10.30, nella corte interna della Biblioteca provinciale “M. Delfico” di Teramo, l’iniziativa dal titolo “Sì/No – Confronto sul Referendum Giustizia”, promossa dalla rete associativa “Piano-B Casa della Legalità e dell’Ambiente”.

L’incontro nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di informazione plurale e qualificata, attraverso il confronto diretto tra i referenti territoriali dei due schieramenti contrapposti: il Comitato Sì Riforma e il Comitato Giusto Dire No.

A sostenere le ragioni del Sì interverranno l’avvocata Valeria Misticoni e l’avvocato cassazionista Massimo Micaletti. Per il No sono previsti gli interventi della sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Teramo Laura Colica e dell’avvocato cassazionista Tommaso Navarra.

Il dibattito sarà moderato da Giorgio Giannella, consigliere nazionale e presidente di Arci Teramo, e da Dante Caserta della segreteria regionale WWF Abruzzo.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di confronto pubblico avviato dalla rete Piano-B lo scorso 13 febbraio, con un primo incontro ospitato nella sede sociale dell’associazione — l’appartamento confiscato alla criminalità di via Molinari — al quale avevano partecipato il procuratore David Mancini e il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.